Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Vermisste Brigitte Uhl aufgefunden

Sulzbach (ots)

Die heute Mittag veröffentliche Fahndung nach der 81-jährigen, demenzkranken Brigitte Uhl kann eingestellt werden. Frau Uhl wurde gegen 18:40 Uhr - nach umfangreichen Suchmaßnahmen - in St. Ingbert an ihrer Wohnanschrift aufgefunden. Die Polizei in Sulzbach bedankt sich ausdrücklich für die mediale Unterstützung!

