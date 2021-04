Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Suche nach vermisster Frau

Sulzbach (ots)

Seit dem 15.04.2021, gegen 14:25 Uhr, ist aus dem Knappschaftskrankenhaus in Sulzbach Saar Frau Brigitte Klara Uhl abgängig. Frau Uhl (geborene Leyhe) ist am 05.06.1939 geboren und stark dement. Zur Personenbeschreibung: schmale Figur, kinnlange, graue Haare, markante Nase. Sie trägt derzeit eine lilafarbene Jacke und eine große, rote Handtasche mit sich. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die zuständige Polizeiinspektion Sulzbach unter 06897-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell