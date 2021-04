Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person in Dudweiler

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Gesucht wird die 85-jährige Inge Jaspers. Diese hat am heutigen Morgen, vermutlich gegen 08:20 Uhr, zu Fuß ihr Wohnhaus in der Scheidter Straße in Dudweiler in unbekannte Richtung verlassen. Frau Jaspers ist auf Grund einer Demenzerkrankung orientierungslos. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie in eine hilflose Lage geraten könnte. Anlaufadressen sind keine bekannt.

Personenbeschreibung:

- ca. 170 cm groß, schlank, kurzes braunes Haar - vermutlich bekleidet mit beigefarbener Jogginghose, grünem Pullover, hell-brauner Steppjacke und Hausschuhen

Entsprechende Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Rufnummer 06897/9330.

Im Anhang wird ein Lichtbild der Vermissten übersandt. (Hinweis: Bekleidung abweichend)

