Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Illingen

Sulzbach (ots)

Gesucht wird der 79-jährige Herr Karl Kraß aus Illingen-Uchtelfangen. Herr Kraß hat am heutigen Vormittag, gegen 11:30 Uhr, das Krankenhaus Sulzbach zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Er ist krankheitsbedingt orientierungslos und zudem auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

- ca. 172 cm - ca. 80 kg - kurzes, graues Haar (lichtes Oberhaupt) - vermutlich bekleidet mit blauer Jeans und grau meliertem Pullover

Entsprechende Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Rufnummer 06897/9330.

Anmerkung: Die Bekleidung auf dem Lichtbild weicht von der aktuell getragenen Kleidung ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell