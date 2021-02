Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Aufbruch von Opferstöcken in Kirche

Quierschied (ots)

Am 17.02.2021, zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr, wurden in der Katholischen Kirche der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Quierschied zwei Opferstöcke aufgebrochen. Die beiden betroffenen Opferstöcke befanden sich im Kirchenschiff; erbeutet wurde nur ein sehr geringer Bargeldbetrag. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

