Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Kellerbrand in Einfamilienhaus in 66287 Quierschied

Quierschied (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 02.02.2021 gegen 16:16 Uhr, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Quierschied informiert. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Kräfte aus dem Keller des Anwesens dringende, dichte Rauchschwaden festgestellt werden. Die Bewohnerin des Anwesens konnte sich selbstständig nach Brandentdeckung in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Durch das sofortige Einschreiten der Feuerwehren Quierschied und Fischbach konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Personenschaden entstand nicht. An dem Gebäude entstand aufgrund des Brandes und der starken Verrußung erheblicher Sachschaden in bislang noch unbekannter Schadenshöhe. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar. Eine Gefahr für umliegende Bewohner und Gebäude bestand nicht. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Ermittlungen hierzu wurden von polizeilicher Seite aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell