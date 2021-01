Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Sulzbach/Saar (ots)

Am Abend des 28.01.2021 kam es gegen 17:45 Uhr zu zwei Einsätzen durch die Polizei Sulzbach in der Sulzbachtalstraße in Sulzbach/Saar. In beiden Fällen wurde eine alkoholisierte männliche Person gemeldet, welche zuvor Passanten anpöbelte und scheinbar immer aggressiver wurde. Gegen den Mann, der den Beamten als gewalttätig bekannt war, wurde letztlich ein sog. "Platzverweis" ausgesprochen. Im Zuge dessen Durchsetzung und einer letztlich notwendig gewordenen Gewahrsamnahme der Person griff diese die Beamten mit Faustschlägen an. Gegen den Mann musste sog. "Zwang" angewendet werden und nur durch Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte die Person schließlich "abgeführt" werden. Den Angreifer erwartet jetzt ein Strafverfahren, u.a. wegen Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Erwähnenswert ist, dass mehrere Passanten anboten, die Einsatzkräfte bei der Gewahrsamnahme zu unterstützen, da sich der Täter erheblich gegen die Maßnahme widersetzte.

