Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizei verhindert Stuhldiebstahl

Saarbrücken-Jägersfreude (ots)

Am 27. Januar 2021, ca. 22:10 Uhr, wurden eine Beamtin und ein Beamter der Polizeiinspektion Sulzbach m Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit auf zwei Personen aufmerksam, die sich verdächtig auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße in Saarbrücken-Jägersfreude bewegten. Bei der Nachschau stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Frau und ein Mann gerade dabei waren, sich widerrechtlich mehrere orangefarbene Stühle, die vor dem Eingang des Geschäfts abgestellt waren, anzueignen. Nach Abschluss der Personenkontrolle mussten die Personen ihr Diebesgut zurücklassen. Beide erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell