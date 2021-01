Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

FriedrichsthalFriedrichsthal (ots)

In der Zeit vom 5. Januar 2021 bis zum 7. Januar 2021 wurden in Friedrichsthal zwei geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Der oder die Täter/in nutzte zur jeweiligen Tatausführung einen spitzen Gegenstand. Die erste Tat ereignete sich im Zeitraum vom 5. Januar 2021, 18:00 Uhr bis zum 6. Januar 2021, 13:00 Uhr im Kolpingweg. Der zweite Pkw wurde am 7. Januar 2021 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 11:38 Uhr in der Straßburger Straße beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach (Tel.: 06897-9330) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- ESD

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell