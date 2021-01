Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Randalierer in Hochhaus - Polizeibeamter nach Widerstand verletzt

Saarbrücken-DudweilerSaarbrücken-Dudweiler (ots)

Im Verlauf des Samstagabends (02.01.2021) kam es in einem Mehrparteienanwesen auf der Grühlingshöhe in Dudweiler zu drei Polizeieinsätzen, welche allesamt durch die gleiche Person ausgelöst wurden. Der in dem Anwesen wohnhafte, 40-jährige Mann wurde ab 19:00 Uhr zweimalig durch seine Nachbarn gemeldet, da er im betrunkenen Zustand im Hausflur randaliert hatte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten der PI Sulzbach wurde der Störer zunächst eindringlich zur Ruhe ermahnt. Beim zweiten Einschreiten wurde ihm die Gewahrsamnahme im Falle weiterer Verfehlungen angedroht. Gegen 22:00 Uhr ging dann über Notruf die Meldung ein, dass der Mann versuchen würde, gewaltsam in die Nachbarwohnung einzudringen. Dem Randalierer wurde daraufhin die Gewahrsamnahme erklärt. Beim Verbringen aus dem Anwesen sowie später auf der Dienststelle leistete die Person erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei versuchte er mehrfach, Polizeibeamte durch gezielte Kopfstöße zu verletzen. Auch schlug er seinen Kopf gewaltsam gegen einen geparkten Funkstreifenwagen, welcher jedoch unbeschädigt blieb. Bei der durch einen Arzt durchgeführten Blutentnahme musste er teilweise durch sechs Polizeibeamte fixiert werden. Des Weiteren beleidigte er die Beamten fortwährend. Im Zuge der Widerstandshandlung verletzte sich ein Polizeibeamter am Handgelenk, so dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Der Randalierer wurde bis zu seiner Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell