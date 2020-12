Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Diebstahl eines Wohnwagens durch Zeugen vereitelt

Sulzbach-NeuweilerSulzbach-Neuweiler (ots)

In den frühen Abendstunden des 28.12.20, kurz nach 19:00 Uhr, wurde ein 35jähriger Mann aus Sulzbach, der mit seinem Hund im Joseph-von-Fraunhofer-Weg in Sulzbach-Neuweiler spazieren ging, auf drei Personen aufmerksam. Diese schoben und drückten einen Wohnwagen, der normalerweise in der Straße abgestellt war in Richtung eines geparkten Pkw und versuchten ihn an das Auto anzuhängen. Da dem 35jährigen die ganze Sache etwas "komisch" vorkam, begab er sich schnelleren Schrittes in Richtung der Männer. Als diese ihn bemerkten, rief einer den anderen etwas zu, woraufhin alle zu dem Pkw liefen, einstiegen und fluchtartig die Örtlichkeit verließen. Beim Losfahren rutschte der noch nicht richtig eingehängte Wohnwagen von der Anhängerkupplung und blieb zurück, während sich der Pkw über die L126 in Richtung Feuchtinger Schere entfernte. Der Zeuge verständigte danach umgehend die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte der flüchtige Pkw nicht mehr aufgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass die Täter tatsächlich versucht hatten, den mittels einer Radkralle und Kupplungsschloss gesicherten Wohnwagen zu stehlen. Sowohl die Kralle, als auch das Schloss waren schon entfernt worden. Hierbei war die Radkappe leicht beschädigt worden. Ein weiterer Schaden am Wohnwagen entstand beim fluchtartigen Losfahren, wobei der Wohnwagen einen dort aufgestellten Pfosten streifte. Bei dem flüchtigen Pkw handelte sich um eine silberfarbene Limousine mit Stufenheck und französischem Kennzeichen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 933-0.

