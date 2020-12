Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unbekannte/r Täter/in schlägt Heckscheibe an geparktem Fahrzeug ein. Polizei sucht Zeugen!!

SulzbachSulzbach (ots)

Am Sonntag, 13.12.2020, gegen 17:35 Uhr wurde in 66280 Sulzbach, Bismarckstraße 12, das Fahrzeug des Mitteilers (Ford Fiesta) beschädigt, während dieses vor dem Wohnhaus am Straßenrand geparkt war.

Ein/e bislang unbekannte/r Täter/in schlug mittels unbekanntem Werkzeug die Heckscheibe am PKW des Geschädigten ein.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400,--EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder des/der Täter/in geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer

06897 / 933-0

zu kontaktieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- ESD

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell