POL-SUL: Unbekannter Zeuge nach Verkehrsunfallflucht in Saarbrücken-Dudweiler gesucht

Saarbrücken-DudweilerSaarbrücken-Dudweiler (ots)

Am 03.12.2020, gegen 23:15 Uhr, ereignete sich in der St. Johanner Straße in 66125 Saarbrücken-Dudweiler ein Verkehrsunfall, bei dem ein am Fahrbahnrand geparkter Ford Focus beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zum kümmern und ohne die Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.

Ein bislang unbekannter Zeuge hörte einen Knall und konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Außerdem hinterließ der Zeuge eine Notiz am Fahrzeug des Geschädigten, jedoch ohne Angabe seiner Personalien.

Die Polizei in Dudweiler bittet nun den unbekannten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06897-951290 zu melden.

