Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit Verletztem und Vollsperrung der BAB 8

BAB 8, Fahrtrichtung ZweibrückenBAB 8, Fahrtrichtung Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 8, Fahrtrichtung von Luxemburg kommend in Richtung Zweibrücken. Ca. 200 Meter nach dem Autobahnkreuz Saarbrücken "verlor" ein Fahrzeugführer einen auf einem Anhänger transportierten Kühlschrank. Dieser wiederum krachte anschließend in die Fahrzeugfront des nachfolgenden Pkw, wobei dieser erheblich beschädigt wurde. Zudem wurde der Fahrer leicht verletzt, u.a. durch ausgelöste Airbags. Aufgrund eines erheblichen Trümmerfeldes von mehreren hundert Metern musste die Autobahn in Richtung Zweibrücken zum Zwecke von Räumungsarbeiten über die Dauer von fast 4 Stunden voll gesperrt werden. Zum Verlust der Ladung kam es, da diese nicht ordnungsgemäß gesichert war. Entsprechend des Unfallhergangs wird nun ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet. Während der Vollsperrung kam es zudem zu mehreren "Pannenfahrzeugen" (leere Autobatterien aufgrund der langen Standdauer), die ein erneutes Fließen des Verkehrs verzögerten.

