Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Saarbrücken-DudweilerSaarbrücken-Dudweiler (ots)

Im Zeitraum vom 03.12.2020, 17:00 Uhr, bis zum 04.12.2020, 13:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus Kraftfahrzeug. Vorliegend entwendete der Täter aus einem nicht verschlossenen Pkw Gegenstände aus dem Handschuhfach, der Mittelkonsole und aus dem Kofferraum (u.a. Geschenkgutscheine, Werkzeug, Elektronikartikel). Im Tatzeitraum war das Fzg. unter einem Carport in der St. Ingberter Straße in Dudweiler geparkt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach - u.a. auch im Hinblick darauf, ob eine Person möglicherweise mit einer Kartonage in Tatortnähe auffiel.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell