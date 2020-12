Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unfallflucht mit verletztem 90-Jährigen

Quierschied-GöttelbornQuierschied-Göttelborn (ots)

Am heutigen Freitag, gegen 12:45 Uhr, wurde auf der PI Sulzbach eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht erstattet. Das Unfallereignis trug sich bereits am heutigen Freitagmorgen, zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr, in der Hauptstraße in 66287 Quierschied, OT Göttelborn, zu. Hier wurde der 90-jährige Geschädigte von einem Pkw beim Überqueren eines Fußgängerüberweges in Höhe des Anwesens Hauptstraße 152 erfasst. Infolge der Kollision mit dem Pkw wurde der Geschädigte zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend zu Boden geschleudert und verletzt. Letztlich erlitt das Unfallopfer vornehmlich diverse Prellungen. Nach Unfallverursachung entfernte sich der Fahrzeugführer von der Örtlichkeit, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seinen Pflichten im Sinne des Strafgesetzbuches gerecht zu werden. Zu dem flüchtigen Fahrzeug konnte der Geschädigte angeben, dass es sich um einen weißen kleineren Pkw mit NK-Kreiskennzeichen gehandelt hatte. Vermutlich waren die Scheiben teilweise dunkel getönt. Laut weiteren Angaben hätten mehrere Personen an der dortigen Bushaltestelle gestanden, die den Unfallhergang gesehen haben müssten. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach. Insbesondere werden die möglichen Fahrgäste der betreffenden Bushaltestelle aufgefordert, sich bei der Polizei als Zeugen zu melden.

