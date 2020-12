Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 623

Saarbrücken - DudweilerSaarbrücken - Dudweiler (ots)

Am frühen Freitagmorgen ereignete sich auf der Autobahn 623 zwischen den Anschlussstellen Dudweiler und Herrensohr ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer wechselte den Fahrstreifen von rechts nach links und beachtete hierbei nicht den Vorrang des dort fahrenden Pkw-Fahrers. Um im dichten Berufsverkehr einen folgenschweren Zusammenstoß zu vermeiden wich der Pkw-Fahrer auf der Überholspur nach links aus und touchierte die Schutzplanken. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Hinweise zum Verursacher an die Polizeiinspektion Sulzbach, 06897/9330.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell