Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall auf der Autobahn mit verletztem LKW-Fahrer

BAB 8 FR Zweibrücken, MaybachBAB 8 FR Zweibrücken, Maybach (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW-Gespanns auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken, Höhe Auffahrt Bildstock, Maybach. Ein 46-jähriger LKW-Fahrer aus Bayern kollidierte mit einem zur Absicherung einer Baustelle auf der Fahrbahn der A 8 abgestellten Anhänger-Gespann der Straßen- und Autobahnmeisterei. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden an beiden LKW-Gespannen, welche in der Folge nicht mehr fahrbereit waren. Das Fahrzeug der SAM war glücklicherweise nicht mit Personen besetzt. Der LKW-Fahrer als Unfallverursacher wurde statistisch schwer verletzt. Er musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Lkw-Wrack geborgen werden und erlitt Platzwunde(n) am Bein und mutmaßlich ein Schädel-Hirn-Trauma. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht und muss hier zur weiteren Beobachtung verbleiben. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch ein Rettungshubschrauber und weitere Rettungskräfte im Einsatz. Zur Bergung und Räumung der Unfallstelle war u.a. ein Kranfahrzeug erforderlich. Die BAB 8 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge für ca. 4 Stunden voll gesperrt.

