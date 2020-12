Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt

Saarbrücken-DudweilerSaarbrücken-Dudweiler (ots)

Am frühen Morgen des 03.12.20 wurden in Saarbrücken-Dudweiler, im Bereich Hirschbachstraße / Grühlingshöhe, zwei Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt und ein weiteres beschädigt. Ein Busfahrer und dessen Fahrgast hatten die brennenden Pkw, einen Citroen C4 und einen VW Golf gegen 04:25 Uhr entdeckt. Während der Fahrgast die Polizei und Feuerwehr informierte, gelang es dem Busfahrer mit einem Feuerlöscher den VW Golf abzulöschen. Der Citroen brannte bereits zu stark und es kam schon zu Explosionen. Das Feuer wurde kurz danach durch die Feuerwehr gelöscht, wobei der Citroen allerdings völlig ausbrannte. Ein weiterer, hinter den beiden Fahrzeugen geparkter Renault war durch das Feuer ebenfalls leicht beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro. Neben dem ausgebrannten Citroen konnte die Polizei eine PET-Flasche mit Benzin auffinden, welches offensichtlich als Brandbeschleuniger eingesetzt worden war. Ein Zeuge gab später an, dass er zwei männliche Personen schnellen Schrittes am Ende des in unmittelbarer Nähe befindlichen Real-Marktes habe weggehen sehen. Ob diese Personen mit der Tat in Zusammenhang stehen ist allerdings nicht gesichert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach unter 06897 / 933-0.

