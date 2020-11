Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizei löst Corona-Geburtstagsparty auf

QuierschiedQuierschied (ots)

Am Abend des 20.11.2020, gegen 22:35 Uhr, wurde die Polizei über eine Feier und damit verbundenen Lärm in der Grubenstraße in Quierschied informiert. Das Getöse war derart laut, dass es bei der Mitteilung sogar durch das Telefon wahrgenommen werden konnte. Beamte der Polizeiinspektion Sulzbach konnten schließlich feststellen, dass am Ereignisort eine Geburtstagsfeier mit etwa 20 Gästen stattfand. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Regeln wurde die Feier aufgelöst. Die überwiegend stark alkoholisierten Gäste verhielten sich den Polizeibeamten gegenüber teils aggressiv und protestierten lautstark gegen die Maßnahmen. Sie verließen die Örtlichkeit aber letztlich - ohne dass es zu weiteren Zwischenfällen kam. Gegen die Verantwortlichen wurden Anzeigen gefertigt.

