Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung an Pkw auf dem Parkplatz am Bahnhof Friedrichsthal -Polizei sucht Zeugen-

FriedrichsthalFriedrichsthal (ots)

Am Donnerstag, 12. November 2020, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr bis 20:55 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Bahnhof in Friedrichsthal, in der Bismarckstraße, das Fahrzeug der Geschädigten (schwarzer Skoda Citigo) beschädigt.

Ein/e bislang unbekannte/r Täter/in schlug mittels unbekanntem Gegenstand die Heckscheibe des Fahrzeuges ein.

Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder des /der Täter/in geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer

06897 / 933-0

zu kontaktieren.

