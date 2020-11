Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Einbrecher von Hausbewohnerin überrascht

Saarbrücken-DudweilerSaarbrücken-Dudweiler (ots)

Eine 83jährige Frau aus Dudweiler war sichtlich erschrocken und überrascht, als die Haustür zu ihrem Wohnanwesen durch zwei bislang unbekannte Täter mit einer Karte (ähnlich einer Scheckkarte) geöffnet worden war und diese sich anschickten, das Haus zu betreten. Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau, hatten zuvor an der Haustür geklingelt, was die Hausbesitzerin durch ein Fenster beobachten konnte. Da sie die beiden Personen nicht kannte, öffnete sie die Tür allerdings nicht und machte sich auch nicht bemerkbar. Daraufhin schaute die Frau durch ein Fenster nahe des Eingangsbereichs ins Haus, während der Mann eine Karte in den Türspalt der Eingangstür schob und die unverschlossene Tür so öffnete. Als er die Tür dann aufstieß und ins Haus wollte, gab die Frau sich zu erkennen und sprach die Personen direkt an. Diese flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Hausbesitzerin alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief allerdings negativ. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Mann: ca. 180 cm groß, 40-50 Jahre alt, Ausländer, helle Jacke (fast weiß), Bart, volles Haar Frau: ca. 150 cm groß, 40-50 Jahre alt, Ausländer, schwarze Jacke / Mantel, schwarze Haare, zu Zopf gebunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, 06897 / 933-0.

