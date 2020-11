Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizei sucht Unfallverursacher auf dem Parkplatz der Aula Sulzbach

Sulzbach/SaarSulzbach/Saar (ots)

Am Dienstag, den 10.11.2020, meldet sich bei der Polizei Sulzbach ein 39-jähriger Autofahrer, dessen grauer Skoda auf dem Parkplatz der Aula Sulzbach (Gärtnerstraße Ecke Luisenstraße) im Bereich der Fahrerseite erheblich beschädigt wurde. Die Tat geschah am gleichen Tag zwischen 06:00 Uhr und 13:40 Uhr. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06897/9330 mit der Polizeiinspektion Sulzbach in Verbindung zu setzen.

