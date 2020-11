Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unbekannte/r Fahrzeugführer/in eines blauen LKW beschädigt geparktes Fahrzeug

SulzbachSulzbach (ots)

Am Dienstag, 03. November 2020, um 7:20 Uhr befuhr ein bisher unbekannte/r Fahrzeugführer/in eines blauen 7,5 t -LKW mit "Michelin-Männchen-Aufdruck" die Sulzbachtalstraße in Sulzbach aus Richtung Dudweiler kommend in Fahrtrichtung Friedrichsthal. Hierbei kollidierte der LKW mit seiner rechten Fahrzeugseite vor dem Anwesen 162 mit dem linken Außenspiegel des Fahrzeuges des Geschädigten (schwarzer VW Touran), der ordnungsgemäß in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand seines Anwesens geparkt war.

An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 500,-- EUR.

Der Fahrer des 7,5 -LKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach,

Tel.: 06897 / 933 -0.

