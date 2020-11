POL-SUL: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Sulzbach nach sexueller Belästigung

Polizeiinspektion Sulzbach

St. IngbertSt. Ingbert (ots)

Bereits am 17.07.2020, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, kam es auf dem Alten Friedhof in St. Ingbert zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 81-Jährigen Frau. Der unbekannte Täter umklammerte die Frau von hinten und presste sie an sich.

Die Frau beschrieb den Täter wie folgt:

- ca. 20-25 Jahre alt - ca. 175 cm groß - normale Figur - dunkle Haare - schwarzer Kinnbart - sprach saarländischen Dialekt.

Ein Phantombild des Täters konnte aufgrund der detaillierten Beschreibung der Geschädigten angefertigt werden. Wer Angaben zur Identität des Täters machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897-9330, in Verbindung zu setzen.

