Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung in Fußgängerzone

DudweilerDudweiler (ots)

Am Sonntag, 01. November 2020, schlugen gegen 01:30 Uhr zwei unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Glas-Eingangstür eines leerstehenden Ladenlokals in der Fußgängerzone in der Saarbrücker Straße 271, in 66125 Saarbrücken ein. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung der DUDO-Galerie.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

- Täter 1: Männlich, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet, beiges Basecap nach hinten gezogen - Täter 2: Männlich, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet, Jacke mit Pelzkragen.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000,-- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer

06897 / 933-0

zu kontaktieren.

