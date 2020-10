Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Reifenstecher in Sulzbach

SulzbachSulzbach (ots)

In der Nacht vom 26. Oktober 2020 auf den 27. Oktober 2020 beschädigte ein/e bislang unbekannte/r Täter/in zwei Fahrzeuge, die auf einem Parkplatz hinter einem Anwesen in der Sulzbachtalstraße zum Parken abgestellt waren. Der Täter oder die Täterin stach hierbei mit einem spitzen Gegenstand in insgesamt drei Reifen der betreffenden Pkw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach in Verbindung zu setzen.

