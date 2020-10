Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Diebstahl eines Katalysators

Dudweiler (ots)

In der Zeit vom 12. Oktober 2020, 15:00 Uhr, bis zum 13. Oktober 2020, 06:30 Uhr, baute ein bisher unbekannter Täter den Katalysator eines in der Straße "Am Geisenberg" zum Parken abgestellten Pkw aus. Erst bei der Fahrt zur Arbeit stellte der Geschädigte das fehlende Fahrzeugteil fest und musste einen Automobilclub verständigen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach (Tel.: 06897/933-0) entgegen.

