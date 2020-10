Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Hoher Sachschaden durch Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Friedrichsthal

Friedrichsthal (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 11.10.2020, wurde in der Friedrichsthaler Bismarckstraße an einem geparkten Pkw-Anhänger die Bremse gelöst und der Unterlegkeil entfernt. Der Anhänger rollte quer über beide Fahrspuren die abschüssige Straße hinab und prallte gegen einen ebenfalls geparkten Kleintransporter. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zum bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeiinspektion Sulzbach, 06897/9330.

