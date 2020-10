Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: 15-Jähriger wird Opfer eines Raubes

Dudweiler (ots)

Am 11. Oktober 2020, ca. 18:30 Uhr, wurde der 15-jährige Geschädigte von drei Jugendlichen bzw. Heranwachsenden im Bereich des Parkplatzes am Dudoplatz aufgefordert, ihnen sein Bargeld auszuhändigen. Für den Fall einer Weigerung wurden dem Jugendlichen Schläge angedroht. Im Zuge der weiteren Tatausführung stießen die drei Täter den Geschädigten gegen einen dortigen Zaun, umzingelten diesen und durchsuchten im Anschluss die Kleidung des Jugendlichen. Das so aufgefundene Bargeld nahmen die Täter an sich und entfernten sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Zwei der Täter sind der Polizei namentlich bekannt. Weitere Ermittlungen zu den genauen Umständen folgen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach (Tel.: 06897/933-0) in Verbindung zu setzen.

