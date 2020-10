Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Diebstahl aus Kleidercontainer

Sulzbach (ots)

Am 8. Oktober 2020,21:13 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger, dass sich mehrere Personen an einem Kleidercontainer im Schnappacher Weg in Sulzbach zu schaffen machen würden. Vor Ort konnten fünf Frauen und ein 9-jähriges Kind auf frischer Tat bei dem Diebstahl von Kleidungsstücken angetroffen werden. Kurios war die Tatausführung. Die Frauen setzten das Kind in den Container, sodass dieses die Kleidungstücke ohne großen Aufwand ergreifen und an die anderen Beteiligten überreichen konnte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen die strafmündigen Beteiligten eingeleitet.

