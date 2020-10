Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Täter einer Sachbeschädigung wird selbst zum Opfer.

Dudweiler (ots)

Am 8. Oktober 2020 beschmierte ein 18-Jähriger gegen 23:35 Uhr eine Hauswand in der Saarbrücker Straße mit einem sog. TAG. Die Tat wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet und an den Hausbesitzer gemeldet. Dieser machte sich in der Folge auf die Suche nach dem Täter und konnte diesen in der St. Ingberter Straße feststellen. Bei diesem Aufeinandertreffen schlug der Hauseigentümer dem Schmierfinken mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser verletzt zu Boden fiel. Im Anschluss entfernte sich der Hausbesitzer wieder von der Örtlichkeit. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte an einem Anwesen in der St. Ingberter Straße ein weiteres TAG gefunden werden, dass mit dem 18-jährigen Täter in Verbindung zu bringen ist. Weiterhin führte der junge Mann Betäubungsmittel mit sich. Beide Beteiligte erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

