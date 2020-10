Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Dudweiler (ots)

In der Saarbrücker Straße in Dudweiler wurde eine Garage durch das Aufbringen zweier Graffitis beschädigt. Die Tatzeit liegt nach Angaben des Geschädigten zwischen dem 6. Oktober 2020, 20:00 Uhr und dem 7. Oktober 2020, 11:00 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach (Tel.: 06897/933-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- ESD

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell