Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Einbruch in Bauwagen

Dudweiler (ots)

In der Zeit vom 2. Oktober 2020, 16:30 Uhr, bis zum 5. Oktober 2020, 07:05 Uhr, wurde in einen in der Albertstraße in Dudweiler abgestellten Bauwagen eingebrochen. Aus dem Innern wurden u.a. eine Kiste Mineralwasser sowie Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach (Tel.: 06897/933-0) entgegen.

