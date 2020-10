Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Illegale Müllablagerung im Wald

Sulzbach/Saar (ots)

Am heutigen Sonntag wurde gegen 17:00 Uhr eine illegale Müllablagerung am Friedhof in 66280 Sulzbach, Zufahrt zum Schützenhaus, festgestellt. Der besonders rücksichtslose Täter stellte am dortigen Waldgebiet einen 15 Liter großen verschlossenen Eimer mit unbekannter Flüssigkeit, einen 5 Liter großen verschlossenen Kanister mit augenscheinlich Altöl und einen unverschlossenen 5 Liter Kanister mit Altöl ab. Durch den unverschlossenen Kanister bestand die Gefahr, dass dieser "umkippt" und das Öl in den Boden sickert. Vorliegend wurde ein Ermittlungsverfahren wg. Unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbeten an die Polizei Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

