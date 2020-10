Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht

Sulzbach/Saar (ots)

Von Samstag auf Sonntag, vermutlich im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Karl-Marx-Straße in 66280 Sulzbach. Der Geschädigte parkte seinen Pkw am Fahrbahnrand, auf einem der dortigen Parkplätze in Längsaufstellung. Der Unfallverursacher schrammte offenbar am parkenden Pkw vorbei und verursachte einen erheblichen Streifschaden über die gesamte Fahrzeuglänge. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise erbeten an die Polizei Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

