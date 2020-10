Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Saarbrücken Dudweiler (ots)

Am 03.10.20 ereignete sich in der Liesbet-Dill-Straße in Saarbrücken Dudweiler gegen 17:30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer: Als die PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug auf der Straße wenden wollte, übersah sie den vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Durch die Kollision wurde dieser dann 2 m durch die Luft geschleudert, bevor er auf der Straße aufprallte. Zum Unfallzeitpunkt trug der Fahrradfahrer keinen Schutzhelm. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde eine Fraktur der Wirbelsäule festgestellt.

