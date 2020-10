Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Platt gestochene Reifen an PKW

Friedrichsthal (ots)

In der Nacht vom 02.10.2020 auf den 03.10.2020 wurden an einem PKW in der Marienstraße in Friedrichsthal zwei Reifen platt gestochen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Toyota RAV4. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach zu melden. Telefon: 06897-9330

