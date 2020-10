Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Sulzbach Saar (ots)

Am 30.09.2020 ereignete sich gegen 21:00 Uhr in der Grühlingstraße in Altenwald ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher stand zum Unfallzeitpunkt unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung (über 2 Promille) und geriet mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Transporter samt Pferdeanhänger, welcher zum Glück nicht mit Tieren beladen war. Durch den Zusammenstoß brachen die beide Achsen des Anhängers, bei dem unfallverursachenden PKW entstand vermutlich Totalschaden. Lediglich der Unfallverursacher trug eine kleine Schürfwunde im Gesicht davon. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Die Grühlingstraße musste während der Unfallaufnahme für ca. 1.5 Stunden voll gesperrt werden.

