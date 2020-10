Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Graffiti-Sprayer erwischt

Sulzbach Saar (ots)

Am 30.09.2020 wurden der Polizeiinspektion Sulzbach gegen 17:45 Uhr durch einen aufmerksamen Bürger 2 Graffiti Sprayer in einem Parkhaus in der Marktstraße in Sulzbach gemeldet. Die Polizeibeamten konnten die beiden Jugendlichen (17 und 15 Jahre) vor Ort antreffen. Ihre zuvor benutzten Spraydosen wurden im Helmfach ihres Rollers aufgefunden. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Weiterhin stellte sich vor Ort heraus, dass der 17 Jährige Rollerfahrer nicht im Besitz der entsprechend erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen seines Fahrzeugs ist. Die beiden Jugendlichen konnten auf der Dienststelle von ihren Erziehungsberechtigten in Empfang genommen werden.

