Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Motorradunfall mit 2 Schwerverletzten

Quierschied, Fischbach-Camphausen (ots)

Am heutigen Abend, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten in der Talstraße in 66287 Quierschied (L 127). Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad (125ccm) die Talstraße in 66287 Quierschied von der Rußhütter Straße kommend in Fahrtrichtung Weiherstraße. Hierbei befand sich auf dem Motorrad ein 18-jähriger Sozius. In Höhe des Wohnanwesens Nr. 24 verlor der Kradfahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge geriet er ins Schwanken und kam zu Fall. Durch das Sturzgeschehen wurden der Fahrer und sein Sozius schwer verletzt. Sie kamen jeweils mit Frakturen an Armen bzw. Beinen in umliegende Krankenhäuser. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um einen sog. Alleinunfall, die sonst typischen Unfallursachen wie bspw. überhöhte Geschwindigkeit etc. kommen nicht in Betracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Talstraße voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

