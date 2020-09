Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Diebstahl aus Kfz.

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Diebstahl von Elektronikgeräten aus einem verschlossenen Pkw. Der Geschädigte parkte sein Firmenfahrzeug auf dem Parkplatz der evangelischen Kirche in Saarbrücken-Dudweiler, Klosterstraße. Der Täter entwendete zwischen 16:25 Uhr und 16:35 Uhr auf bislang unbekannte Weise ein Smartphone und ein Tablet-PC aus dem Fahrzeuginnenraum. Mutmaßlich machte sich der Täter an einer Seitenscheibe am Pkw zu schaffen. In diesem Zusammenhang empfiehlt Ihre Polizei, keine Wertgegenstände, Handtaschen o.ä. unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zu belassen.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell