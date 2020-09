Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Einbruch in Geschäft für Autoteile

Dudweiler (ots)

In der Zeit vom 26. September 2020, 20:30 Uhr, bis zum 28. September 2020, 8:00 Uhr, wurde in der Saarbrücker Straße in Dudweiler in ein Geschäft für Autoteile eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumlichkeiten und entwendeten hier diverse Wertgegenstände. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach (Tel.: 06897/9330) in Verbindung zu setzen.

