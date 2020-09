Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Aufgebrochener Pkw in Bildstock

Bildstock (ots)

Am 28. September 2020 wurde in der Zeit von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein Pkw auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Illinger Straße auf bisher unbekannte Art und Weise geöffnet. Aus dem Fahrzeuginnern wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach (Tel.: 06897/9330) entgegen.

