Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Mann zielt mit Spielzeugwaffe auf Fußgänger

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am heutigen Mittwochabend kam es gegen 17:22 Uhr zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz in 66125 Saarbrücken-Dudweiler. Die Führungs- und Lagezentrale der Vollzugspolizei des Saarlandes und die Polizeiinspektionen Saarbrücken-Stadt und Sulzbach erhielten mehrere Notrufe bzw. Mitteilungen über eine männliche Person, welche sich lediglich mit einem Bademantel bekleidet u.a. im Bereich der "Turmschule" in Dudweiler fußläufig bewegte. Diese Person führte erkennbar eine "Schusswaffe" mit und visierte damit Fußgänger und Fahrzeugführer an. Von den Zeugen wurde die "Waffe" zwar laienhaft als Spielzeuggewehr eingeordnet, dennoch wurde zunächst von einer akuten Bedrohungslage ausgegangen. Durch schnelle und intensive Fahndungsmaßnahmen konnte die Person binnen Minuten identifiziert und in ihrer Wohnung zunächst in Gewahrsam genommen werden. Der polizeibekannte 50-Jährige räumte sein Verhalten ein und zeigte sich einsichtig und geständig. Die "Waffe" wurde letztlich im Zuge von Suchmaßnahmen auf dem Schulhof der "Turmschule" aufgefunden. Es handelte sich um eine Kinder- bzw. Spielzeugpistole, tatsächlich auch für Laien als solche erkennbar. Der Gegenstand wurde sichergestellt und wird mit Einwilligung des Besitzers vernichtet. Gegen den 50-Jährigen wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch andere Behörden werden formell durch hiesige Dienststelle über das suspekte Verhalten des Mannes informiert.

