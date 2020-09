Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unbekannte/r Täter/in demontiert Zaun an Rettungswache und entwendet diverse Zaunelemente

Sulzbach (ots)

Der Leiter der Rettungswache Sulzbach teilte am Montag, 07. September 2020 mit, dass in der Zeit von Samstag, 05.09.2020, 10:00 Uhr bis Montag, 07. September 2020, 18:30 Uhr, in Sulzbach, Sulzbachtalstraße 31 (Rettungswache), der dort befindliche Zaun (ca. 2 Meter breit) mittels unbekannten Werkzeuges abmontiert und entwendet wurde.

Bei dem angegangenen Zaun handelt es sich um einen Gitterzaun mit mehreren Zaunelementen. Die Schadenshöhe wird auf ca. EUR 100,-- geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem / der Täter geben können, werden gebeten, die Polizeidienststelle Sulzbach unter der Telefonnummer

06897 / 933-0

zu kontaktieren.

