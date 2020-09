Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung an Kfz.

66299 Friedrichsthal (ots)

Im Tatzeitraum vom 11.09.2020, 22:00 Uhr, bis zum 12.09.2020, 12:40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen parkenden Pkw. Das Fzg. parkte zu dieser Zeit in der Straße "Am Kolonieschacht" in 66299 Friedrichsthal und wurde mittels eines unbekannten Gegenstands zerkratzt. Das Schadensbild erstreckt sich über beide Türen der Beifahrerseite. Hinweise erbeten an die Polizei Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell