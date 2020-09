Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:25 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des "LIDL"-Marktes in der Sulzbachtalstraße in Saarbrücken-Dudweiler. Der Unfallverursacher schlug mutmaßlich (s)eine Fahrzeugtür gegen den Pkw der Geschädigten und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Form einer Eindellung. Lt. Zeugenhinweis handelte es sich beim Flüchtigen um ein orangenes Fahrzeug, ähnlich einem Kastenwagen. Weitere Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

