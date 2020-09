Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zwei Fälle von Sachbeschädigung in Quierschied-Fischbach

66287 Quierschied - Fischbach (ots)

Im ersten Fall riss bzw. bog ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen dem 01.08.2020, 00:00 Uhr und dem 18.08.2020, 07:00 Uhr, mit Gewalt einen Poller am Budenbacher Platz in der Quierschieder Straße 80 / "Am Weiherdamm", gegenüber der Sparkasse in Quierschied-Fischbach, aus der Betonverankerung, so dass sich die Pflastersteine des Gehweges gehoben haben.

Ein weiterer Fall ereignete sich zwischen dem 18.08.2020, 07:00 Uhr und dem 02.09.2020, 12:45 Uhr, ebenso am Budenbacher Platz gegenüber der Sparkasse in Quierschied-Fischbach. Auch hier wurden diesmal zwei Poller aus der Betonverankerung gerissen, so dass sich die Pflastersteine des Gehweges gehoben haben.

Der entstandene Sachschaden in beiden Fällen beträgt insgesamt ca. 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem / der Täter /-in geben können werden gebeten, die Polizeidienststelle Sulzbach unter der Telefonnummer

06897-933-0

zu kontaktieren.

