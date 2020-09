Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Zwischen dem 07.09.2020, gegen 17 Uhr, und dem 08.09.2020, gegen 11 Uhr, kam es zu einem Unfallgeschehen in der Straße In den Welkertswiesen in Saarbrücken-Dudweiler. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte offenbar mit einem Betonpfosten eines Zauns vor einem privaten Wohnhaus. Der Pfosten wurde stark beschädigt. Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. Weitere Zeugenhinweise werden erbeten, Hinweise an Polizei Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

